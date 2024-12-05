Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü
Yeni yıla geri sayım sürerken otomobil markaları harekete geçti, büyük indirimler yeni alıcılara sunuldu. Ford, Renault, Citroen, Nissan, Volkswagen, KIA ve Dacia Aralık ayına özel kampanyaları açıkladı
Ve çoğu kişinin dört gözle beklediği Aralık ayı geldi. Otomobil tutkunları yılın son ayında büyük indirim kampanyalarının geleceğini bilir. Beklenen de oldu. Otomobil markaları harekete geçti ve 200 bin TL'ye kadar varan indirimleri duyurdu.
Yeni otomobil almak isteyenler veya aracını yenileyecekler için neredeyse tüm otomobil markalarından eşi benzeri görülmemiş kampanyalar geldi. Örneğin Nissan 200.000 bin TL'lik peşin indirimini resmi internet sitesinden açıkladı.
Ancak bu kampanyalar sadece Nissan ile sınırlı değil. Ford, Volkswagen, Fiat, Citroen, Renault, KIA ve Dacia gibi markalar da yılın son ayına özel indirim kampanyası başlattı. Otomotiv üreticilerinin bu denli kampanyalarındaki asıl amaç ise stokları eritmek ve önümüzdeki yıla daha iyi bir hazırlık yapmak.