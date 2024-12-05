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Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü

Yeni yıla geri sayım sürerken otomobil markaları harekete geçti, büyük indirimler yeni alıcılara sunuldu. Ford, Renault, Citroen, Nissan, Volkswagen, KIA ve Dacia Aralık ayına özel kampanyaları açıkladı

Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü - Sayfa 1

Ve çoğu kişinin dört gözle beklediği Aralık ayı geldi. Otomobil tutkunları yılın son ayında büyük indirim kampanyalarının geleceğini bilir. Beklenen de oldu. Otomobil markaları harekete geçti ve 200 bin TL'ye kadar varan indirimleri duyurdu.

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Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü - Sayfa 2

Yeni otomobil almak isteyenler veya aracını yenileyecekler için neredeyse tüm otomobil markalarından eşi benzeri görülmemiş kampanyalar geldi. Örneğin Nissan 200.000 bin TL'lik peşin indirimini resmi internet sitesinden açıkladı.

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Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü - Sayfa 3

Ancak bu kampanyalar sadece Nissan ile sınırlı değil. Ford, Volkswagen, Fiat, Citroen, Renault, KIA ve Dacia gibi markalar da yılın son ayına özel indirim kampanyası başlattı. Otomotiv üreticilerinin bu denli kampanyalarındaki asıl amaç ise stokları eritmek ve önümüzdeki yıla daha iyi bir hazırlık yapmak.

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Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü - Sayfa 4

Ayrıca yeni yılla beraber otomobil fiyatlarına gelmesi beklenen zam da araç alacakların iştahını kabarttı. Bir de otomobil markalarının bu kampanyaları da gelince piyasada hareketlilik yaşandı. İşte otomobil markalarının indirim kampanyaları ve fiyat listesi:

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