Markalar harekete geçti... Yılın son ayında büyük indirim! Fiat, Ford, Renault fiyatları dibi gördü

Ancak bu kampanyalar sadece Nissan ile sınırlı değil. Ford, Volkswagen, Fiat, Citroen, Renault, KIA ve Dacia gibi markalar da yılın son ayına özel indirim kampanyası başlattı. Otomotiv üreticilerinin bu denli kampanyalarındaki asıl amaç ise stokları eritmek ve önümüzdeki yıla daha iyi bir hazırlık yapmak.