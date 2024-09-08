Markalar peşi sıra sonbahar kampanyalarını duyurdu: Hangi marka faizsiz kredi imkanı sunuyor?
Eylül ayının gelmesiyle otomobil kampanyaları dikkat çekmeye başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) trafik kazalarını azaltmak amacıyla uygulamaya koyduğu ve GSR2 olarak bilinen genel güvenlik yönetmeliğinin süresi 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Bu nedenle firmalar, GSR2 kapsamı dışında kalan araçları ellerinden çıkarmak için büyük indirim kampanyaları düzenledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2), araçlarda opsiyonel olarak sunulan bazı güvenlik özelliklerinin zorunlu olarak standart donanımda bulunmasını gerektiriyordu.
Otomobil markaları, stoklarındaki bu güvenlik donanımına sahip olmayan araçları satmak için sıfır faizli kredi ve fiyat indirimleri gibi büyük kampanyalar başlattı.
Peki eylül ayı itibarıyla hangi markanın hangi modelinde indirim var? İşte faizsiz kredi imkanı sunan markalar ve araçlar...
PEUGEOT
Peugeot, 2008, 5008, 208, 308, 408 ve 508 modellerinde kampanya yapıyor.
Benzinli ve tam elektrikli iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulan 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modellerinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor.