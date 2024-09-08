Markalar peşi sıra sonbahar kampanyalarını duyurdu: Hangi marka faizsiz kredi imkanı sunuyor?

PEUGEOT

Peugeot, 2008, 5008, 208, 308, 408 ve 508 modellerinde kampanya yapıyor.

Benzinli ve tam elektrikli iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulan 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modellerinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor.