Mart ayı zamla geldi: Toyota otomobiller için yeni fiyat listesi belli oldu

Toyota, mart ayına girmemizle birlikte Türkiye’deki otomobillerin fiyatında artışa gitti. İşte güncel Toyota 2026 fiyat listesi…

Türkiye’nin en çok ilgi gören otomobillerinden biri olan Toyota, her yıl ülkemize yeni modellerle giriş yapıyor. Orta segmentte birçok ikonik modeli olan marka, mart ayına giriş yapılmasıyla birlikte fiyatlarda güncellemeye gitti.

Corolla ve diğer modeller için fiyat listesi güncellenirken, indirimler ise merak konusu. İşte Toyota 2026 güncel fiyat listeleri…

TOYOTA 2026 GÜNCEL FİYATLARI

Mart ayı itibariyle Corolla’nın giriş seviyesinde 1.699.000 TL olan kampanyalı fiyat 1.770.000 TL’ye çıktı.

Bunun yanında daha üst paket olan Dream ise 1.940.000 TL’den 1.995.000 TL yükseldi. Dream X-Pack paketli versiyonun Şubat ayı kampanyalı fiyatı 2.030.000 TL iken, Mart’ta 2.112.000 TL oldu. 

