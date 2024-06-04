Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: İşte en çok satan markalar

Bazı markalar yükselişe geçti

Mayıs ayında genel otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 oranında düşerek 80.260 adette kaldı. Ancak bazı markalar, bu düşüş trendine rağmen satışlarını büyük ölçüde artırmayı başardı. Chery, %76,92'lik bir artışla dikkat çekerken, Skoda %50,85, TOGG ise %1252,94 gibi yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.