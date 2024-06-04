Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: İşte en çok satan markalar
Mayıs ayı otomobil satışları genelinde düşüş yaşansa da, bazı markalar stok eritme kampanyaları ve filo satışları sayesinde önemli satışlar elde etti.
7 Temmuz'a kadar stokları eritmek amacıyla devreye giren kampanyalar ve filo satışları, otomobil markalarının performanslarını belirledi. Mayıs ayında otomobil satışlarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Özellikle bazı markalar satışlarını büyük ölçüde artırarak öne çıktı.
Bazı markalar yükselişe geçti
Mayıs ayında genel otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 oranında düşerek 80.260 adette kaldı. Ancak bazı markalar, bu düşüş trendine rağmen satışlarını büyük ölçüde artırmayı başardı. Chery, %76,92'lik bir artışla dikkat çekerken, Skoda %50,85, TOGG ise %1252,94 gibi yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.
Ocak-Mayıs ayı döneminde otomobil pazarı
Ocak-Mayıs döneminde ise otomobil pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,25 artışla 375.097 adet satış gerçekleştirdi. Renault, bu dönemde de liderliğini sürdürerek 47.288 adet satışa ulaştı. Chery, %387,27'lik bir artışla en büyük sıçramayı yapan marka oldu. Öte yandan Fiat, %42,01'lik düşüşle dikkat çekti.
Renault
9.714 satış, %13,56 artış