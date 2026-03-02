Meclis’te 5 yıl şartı! ÖTV’siz otomobilin detayları belli oldu, kökten değişecek
Milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖTV’siz otomobil için yeni bir gelişme daha yaşandı. Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârlar için hazırlanan ÖTV muafiyeti teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu hamlenin ardından 5 yıl sınırlaması da tartışmalara neden oldu.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, özellikle emeklilik döneminde geçim sıkıntısı yaşayan küçük esnafı odağına alıyor. Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılmasını talep ediyor.
Öte yandan teklifin yasalaşması halinde, şu şartları taşıyan vatandaşlar muafiyetten yararlanacak:
