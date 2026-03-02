  1. Ekonomim
  4. Meclis’te 5 yıl şartı! ÖTV’siz otomobilin detayları belli oldu, kökten değişecek

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖTV’siz otomobil için yeni bir gelişme daha yaşandı. Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârlar için hazırlanan ÖTV muafiyeti teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu hamlenin ardından 5 yıl sınırlaması da tartışmalara neden oldu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖTV’siz otomobil için sevindiren haber geldi. 

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, özellikle emeklilik döneminde geçim sıkıntısı yaşayan küçük esnafı odağına alıyor. Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Öte yandan teklifin yasalaşması halinde, şu şartları taşıyan vatandaşlar muafiyetten yararlanacak:

-Bağ-Kur Kapsamı: 5510 sayılı Kanun’a göre 4/1-b kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlananlar.

-Esnaf Sicili: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan kişiler.

-Zaman Sınırı: Emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.

