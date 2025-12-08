Menzil derdi bitiyor: 10 Dakika şarjla şehirler arası yolculuk! Mercedes yeni modelini tanıttı
Yıl sonuna yaklaşırken Mercedes, G serisi için yeni bir üyeyi daha yollara çıkardı.
2026 Mercedes GLB tanıtıldı: 7 koltuk, 3 ekran, iki bagajla sınıfının sınırlarını zorluyor Kutucuk hatlarını koruyan ikinci nesil GLB, artık “EQ Technology” ile elektrikli kimliğini öne çıkarıyor ve üç yıldızlı detaylarla iç-dış tasarımda premium hissi artırıyor.
2025 sonuna yaklaşırken piyasaya sürülen GLB, EQB’ye göre büyüyerek “kompakt” tanımının sınırlarını zorluyor: uzunluk +48 mm ile 4.732 mm, genişlik +27 mm ile 1.861 mm, yükseklik -14 mm ile 1.687 mm, dingil mesafesi +60 mm ile 2.889 mm.