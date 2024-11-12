Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor.
Son yıllarda trendi giderek artan elektrikli otomobiller arasında en çok satılanlar ve menzili uzun olanlar merak ediliyor. Güncel liste de yayımlandı. Böylece Kasım 2024 en uzun menzilli elektrikli otomobiller açıklandı.
Ülkemizde satışı yapılan en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller açıklandı. Böylece Kasım 2024’te aracınız değiştirmek ya da elektrikliye geçmek isteyenler için en uzun menzile sahip araçlar belli oldu.
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Listede benzinli ve dizel modellerin iki katı uzun yol yapanları bile var.
İşte menzili en uzun elektrikli otomobiller:
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