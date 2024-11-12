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  4. Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor.

Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor.

Son yıllarda trendi giderek artan elektrikli otomobiller arasında en çok satılanlar ve menzili uzun olanlar merak ediliyor. Güncel liste de yayımlandı. Böylece Kasım 2024 en uzun menzilli elektrikli otomobiller açıklandı.

Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor. - Sayfa 1

Ülkemizde satışı yapılan en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller açıklandı. Böylece Kasım 2024’te aracınız değiştirmek ya da elektrikliye geçmek isteyenler için en uzun menzile sahip araçlar belli oldu.

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Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor. - Sayfa 2

Listede benzinli ve dizel modellerin iki katı uzun yol yapanları bile var.

İşte menzili en uzun elektrikli otomobiller:

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Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor. - Sayfa 3

RENAULT FLUENCE 185 KM

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Menzili en uzun ve kısa elektrikli otomobiller açıklandı ; İstanbul Sakarya arası bile gitmiyor. - Sayfa 4

DACİA SPRİNG 220 KM

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