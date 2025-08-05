Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu
Son dönemde satışlarında düşüş yaşayan Mercedes-Benz, açıkladığı yol haritası ile adeta küllerinden doğacağının sinyallerini verdi.
Alman merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz, lüks ve premium modelleriyle yıllardır pazardaki yerini koruyor. Elektrikli otomobillere ilginin arttığı bu dönemde geride kalmak istemeyen marka, gelecekte daha fazla elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkacak.
Otomobil medyasından motor1.com’un haberine göre Mercedes-Benz, yol haritasını açıklayarak kaç otomobil piyasaya süreceğini duyurdu.
Bu bilgiler ışığında Mercedes-Benz tarihinde bir ilk olacak. Öyle ki marka, en büyük lansmanlarının olacağı bir yıla hazırlanıyor.