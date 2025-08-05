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  4. Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu

Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu

Son dönemde satışlarında düşüş yaşayan Mercedes-Benz, açıkladığı yol haritası ile adeta küllerinden doğacağının sinyallerini verdi.

Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu - Sayfa 1

Alman merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz, lüks ve premium modelleriyle yıllardır pazardaki yerini koruyor. Elektrikli otomobillere ilginin arttığı bu dönemde geride kalmak istemeyen marka, gelecekte daha fazla elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkacak.

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Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu - Sayfa 2

Otomobil medyasından motor1.com’un haberine göre Mercedes-Benz, yol haritasını açıklayarak kaç otomobil piyasaya süreceğini duyurdu. 

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Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu - Sayfa 3

Bu bilgiler ışığında  Mercedes-Benz tarihinde bir ilk olacak. Öyle ki marka, en büyük lansmanlarının olacağı bir yıla hazırlanıyor.

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Mercedes-Benz tarihinde bir ilk: Tam 18 otomobil geliyor; yol haritası paylaşıldı tarih belli oldu - Sayfa 4

Satışların 2024'te yıllık bazda %3, 2025'in ilk yarısında ise talebin %6,2 oranında düşmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaratan Alman firma, 2026’da neredeyse her fiyat aralığında modelini yollara çıkararak kan bulacak.

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