Mercedes ile ortaklaşa açılmıştı! Otomobil devi bir fabrikayı daha kapatıyor, üretim de sona eriyor
Bir döneme damga vuran Japon otomobil devi, artık kepenk kapatmak üzere. Son yıllarda binlerce kişi işten çıkarılırken, çok sayıda otomobilin ise üretimi durdu. Şimdi ise hem bir üretim tesisi daha kapatılırken, aynı zamanda bir modelin daha üretimi durduruluyor.
Otomobil sektöründe son yıllarda taşlar yerinde durmuyor. Elektrikli modeller ve SUV segmentin revaçta olduğu bu dönemlerde, eski köklü şirketlerden bazıları için işler yolunda gitmiyor.
Çinli firmalar piyasaya yayılmadan önce Japon otomobiller tüketicinin gözdesiydi. Her ne kadar tüketici Japon modellere güvenmeye devam etse de, diğer Çinli markaların uygun fiyat stratejisi rekabette işleri kızıştırıyor.
Nissan da son yılların en çok darbe yiyen şirketlerinden biri. Japon otomobil devi ne yaparsa yapsın bir türlü düzelemezken, bugüne kadar birçok fabrikasını kapattı ve binlerce işçi çıkardı.