Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı!
Türkiye'nin gururu Togg için önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Eylül ayında Türkiye'de satışa çıkması planlanan T10F modeli, Hamburg sokaklarında Alman plakasıyla görüntülendi.
Şirketin yeni modeli, Hamburg sokaklarında Alman plakalı olarak görüntülendi. Böylece TOGG'a ilk kez yabancı plaka takıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Avrupa sokaklarını süslemeye hazırlanıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak olan Togg'un, daha sonralarda ise diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.
