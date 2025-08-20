  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı!

Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı!

Türkiye'nin gururu Togg için önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Eylül ayında Türkiye'de satışa çıkması planlanan T10F modeli, Hamburg sokaklarında Alman plakasıyla görüntülendi.

Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı! - Sayfa 1

Türkiye’de Eylül ayında satışa sunulması beklenen Togg T10F, Almanya’da ortaya çıktı. 

1 | 6
Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı! - Sayfa 2

Şirketin yeni modeli, Hamburg sokaklarında Alman plakalı olarak görüntülendi. Böylece TOGG'a ilk kez yabancı plaka takıldı.

2 | 6
Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı! - Sayfa 3

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Avrupa sokaklarını süslemeye hazırlanıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak olan Togg'un, daha sonralarda ise diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

3 | 6
Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı! - Sayfa 4

Bunun ilk etabı olarak henüz Türkiye'de satışı bulunmayan Togg T10F, Almanya'nın Hamburg sokaklarında tur attı.

4 | 6