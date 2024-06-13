Milyonlarca araç sahibi etkilenecek: 2 aşamalı dönem yarın başlıyor

YENİ SİSTEM İLE İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Trafik Teklif Platformu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile işbirliği yaptı.Yeni sistem ile şirketlerin platforma üyeliği zorunlu, aracılar için ise üyelik isteğe bağlı olacak. Aracılar için üyelik ücreti ödeme zorunluluğu ise devam edecek. Ancak aracılar, komisyon borçlarını veya SBM platform üyelik ücretlerini ödemezlerse üyelikleri askıya alınacak. Böylece araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden teklif alıp kendi için en uygun seçeneği seçebilecek.