Milyonlarca araç sahibi etkilenecek: 2 aşamalı dönem yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın, 14 Haziran 2024 tarihinde başlıyor. SEDDK tarafından yapılan yeni düzenleme, trafik sigortası ile ilgili önemli değişiklikleri içeriyor.
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem bütün araç sahiplerini etkileyecek. Yeni bir düzenleme ile trafik sigortalarındaki zorunluluk kalkıyor.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) hem arz sorunlarını hem de sigortalıların mağduriyet yaşamaması için harekete geçti. SEDDK, Trafik Teklif Platformu'nu devreye aldı.
2 AŞAMALI DÖNEM BAŞLIYOR
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni sistem ile trafik sigortalarında 2 aşamalı dönem başlıyor. Sigorta aracıları ve sigorta şirketleri arasında etkili bir iletişim kurularak sistem artık serbest hale geldi.
YENİ SİSTEM İLE İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Trafik Teklif Platformu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile işbirliği yaptı.Yeni sistem ile şirketlerin platforma üyeliği zorunlu, aracılar için ise üyelik isteğe bağlı olacak. Aracılar için üyelik ücreti ödeme zorunluluğu ise devam edecek. Ancak aracılar, komisyon borçlarını veya SBM platform üyelik ücretlerini ödemezlerse üyelikleri askıya alınacak. Böylece araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden teklif alıp kendi için en uygun seçeneği seçebilecek.