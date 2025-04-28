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  4. Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş

Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş

Araç kullanan milyonlarca kişi bu tuşun faydalı olduğunu düşünüyordu. Evet görünüşte pratik ama marş motorunun ömrünü de bitiriyor.

Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş - Sayfa 1

Araç sahipleri için artık masrafsızlık ve sorunsuzluk her türlü konfor beklentisinin önüne geçmiş durumda. Artık insanlar kendilerini sanayiye düşürmeyecek sorun çıkarmayacak araçlara yöneliyor.

 

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Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş - Sayfa 2

Fakat sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobilleri de olsa, kronikleriyle de tanınan DSG vitesli Almanlar da olsa bakımı yapılmayan ve hor kullanılan her araç zamanla arıza verebilir.

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Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş - Sayfa 3

Bunlar bir yana bir de hiçbir sorunu olmasa her bakımı yapılsa da arıza veren otomobiller var. Bunun temelinde ise bir özellik yatıyor.

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Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş - Sayfa 4

START/STOP DOĞRU KULLANILMAZSA ARIZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Temelde yatan o özelliğin adı Start/stop özelliği. Evet belki birçoğumuzun özellikle satın almak istediği araçta aradığı o özelliği sorun çıkarabiliyor.

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