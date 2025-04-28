Milyonlarca kişi pratik olduğunu düşünüyor ; Meğer arabadaki bu özellik motoru bitiriyormuş
Araç kullanan milyonlarca kişi bu tuşun faydalı olduğunu düşünüyordu. Evet görünüşte pratik ama marş motorunun ömrünü de bitiriyor.
Araç sahipleri için artık masrafsızlık ve sorunsuzluk her türlü konfor beklentisinin önüne geçmiş durumda. Artık insanlar kendilerini sanayiye düşürmeyecek sorun çıkarmayacak araçlara yöneliyor.
Fakat sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobilleri de olsa, kronikleriyle de tanınan DSG vitesli Almanlar da olsa bakımı yapılmayan ve hor kullanılan her araç zamanla arıza verebilir.
Bunlar bir yana bir de hiçbir sorunu olmasa her bakımı yapılsa da arıza veren otomobiller var. Bunun temelinde ise bir özellik yatıyor.