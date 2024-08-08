Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Değeri 120 milyon

"İnsanlar malından bıkmış gibi"

Avans yatırıldığı zaman icra müdürlükleri gerekli çalışmaları yapıp 4-6 ay içinde araçları satıyor ama bu 2023'ün nisan ayından sonrakiler için geçerli. Bu tarihten öncekiler kaldı. Bunlardan önceki araçlarla ilgili de bir tasfiye yasası çıktı. Tasfiyeden satılsın diye icraya 300-400 araç listesi verdik ama sadece 50-60 araç satıldı. Kurumlar arasında veya başka bir yerlerde engeller çıkıyor. Prosedürler bir türlü bitmiyor" dedi.