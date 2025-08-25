Motor arızası saç baş yoldurdu! Otomobil devinden şok skandal; kararı mahkeme verecek
Daha önce geri çağırma programı başlatan otomobil devi, onarmasına rağmen motor sorunları nedeniyle bu kez davalık oldu.
Dünyanın en iyi markası da olsa otomobil şirketleri yıl içerisinde en az bir kez de olsa geri çağırma yapıyor. Gelecekte kullanıcılara sorun yaratmaması için yapılan bu geri çağrılmalara araçların sorunları giderilirken, bunlar garanti dahilinde yapılıyor.
Japon otomobil şirketleri genelde çok fazla sorunla gündeme gelmez. Ancak otomobil pazarında yaşadığı zorluklarla adından söz ettiren Nissan, geri çağırma programına dahil ettiği otomobilleriyle bir kez daha saç baş yoldurdu.
Haziran ayında bazı modellerde tespit edilen motor sorunu nedeniyle Nissan, VC-Turbo motorlarındaki problem nedeniyle geri çağırma başlatmıştı. Ancak bu motor sorunu nedeniyle araç sahipleri hareket halinde motorda duraklama, tiz vızıltı sesleri, rölantide zorlanma, stop etme, güç kaybı ve tamamen durma gibi sorunlar yaşadığını bildirdi.