Motor arızası saç baş yoldurdu! Otomobil devinden şok skandal; kararı mahkeme verecek

Dünyanın en iyi markası da olsa otomobil şirketleri yıl içerisinde en az bir kez de olsa geri çağırma yapıyor. Gelecekte kullanıcılara sorun yaratmaması için yapılan bu geri çağrılmalara araçların sorunları giderilirken, bunlar garanti dahilinde yapılıyor.