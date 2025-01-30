Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ilk taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. 31 Ocak son ödeme tarihi olarak belirlenirken, ödemeler vergi daireleri, PTT şubeleri, bankalar ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit dönemi 1 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'ta sona erecek. MTV, yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.
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MTV'DEN KİMLER MUAF?
Belirli kurum ve kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bunlar arasında:
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