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  4. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ilk taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. 31 Ocak son ödeme tarihi olarak belirlenirken, ödemeler vergi daireleri, PTT şubeleri, bankalar ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 1

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit dönemi 1 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'ta sona erecek. MTV, yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. 

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 2

Vergi borcunu belirtilen süre içinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 3

MTV'DEN KİMLER MUAF?

Belirli kurum ve kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bunlar arasında:

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yarın son gün! Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 4

Genel ve özel bütçeli idareler,

Sosyal güvenlik kurumları,

İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri,

Türkiye Kızılay Derneği’ne ait tescilli taşıtlar,

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