MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak!
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında. Peki MTV ücretleri ne kadar?
2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci bu ay sonunda tamamlanacak.
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MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
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Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi.
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