Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak
Elektrikli ve hibrit modellere yoğun ilgi olsa da Alman otomobil devi BMW, otomobil sektöründe çığır açacak bir yeniliğe hazırlanıyor. Şarj süreleri kısalacak, yepyeni dönem başlayacak.
Otomobil üreticilerinin son birkaç yıldır odak noktası tamamen elektrikli ve hibrit modeller. Her ne kadar Honda, elektrikli SUV model projesini talebin az olması nedeniyle rafa kaldırsa da, diğer markalar bu alanda ciddi yatırımlarını sürdürüyor.
Üstelik Kia, Mercedes, BMW, Volvo, Chery, BYD, Tesla ve TOGG marka elektrikli otomobiller de pazarda kıyasıya rekabet içerisinde. Alman otomobil devi BMW ise, tıpkı birkaç marka gibi önümüzdeki yıllarda çok önemli bir adım atacak.
Yaklaşık 10 yıldır hidrojen yakıtlı araçlar üzerine çalışmalar yapan Münih merkezli BMW, bu konuda attığı adımlardan son derece emin. Otomobil medyasından Driving Hydrogen’e konuşan BMW yetkilisi, 2028 yılına kadar X5 modelini temel alan yeni bir hidrojenli SUV piyasaya sürmeyi planladıklarını resmen doğruladı.