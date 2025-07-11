  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak

Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak

Elektrikli ve hibrit modellere yoğun ilgi olsa da Alman otomobil devi BMW, otomobil sektöründe çığır açacak bir yeniliğe hazırlanıyor. Şarj süreleri kısalacak, yepyeni dönem başlayacak.

Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak - Sayfa 1

Otomobil üreticilerinin son birkaç yıldır odak noktası tamamen elektrikli ve hibrit modeller. Her ne kadar Honda, elektrikli SUV model projesini talebin az olması nedeniyle rafa kaldırsa da, diğer markalar bu alanda ciddi yatırımlarını sürdürüyor.

1 | 10
Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak - Sayfa 2

Üstelik Kia, Mercedes, BMW, Volvo, Chery, BYD, Tesla ve TOGG marka elektrikli otomobiller de pazarda kıyasıya rekabet içerisinde. Alman otomobil devi BMW ise, tıpkı birkaç marka gibi önümüzdeki yıllarda çok önemli bir adım atacak. 

2 | 10
Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak - Sayfa 3

Yaklaşık 10 yıldır hidrojen yakıtlı araçlar üzerine çalışmalar yapan Münih merkezli BMW, bu konuda attığı adımlardan son derece emin. Otomobil medyasından Driving Hydrogen’e konuşan BMW yetkilisi, 2028 yılına kadar X5 modelini temel alan yeni bir hidrojenli SUV piyasaya sürmeyi planladıklarını resmen doğruladı.

3 | 10
Ne benzin ne elektrik… BMW’den otomobil pazarının tozunu alacak hamle. Şarj sorunu tarih olacak - Sayfa 4

Geçmişte BMW, sadece hidrojen yakıtlı konsept otomobili iX5 Hydrogen modelinin prototipini sergilemişti. Markanın resmi olarak hidrojenli modeli olmasa da, gelecek  yıllarda durum değişecek. 

4 | 10