Ne Ford ne Chevrolet: Japonlar bakın en çok hangi otomobili tercih ediyor

Ford'un 2016'da pazardan tamamen çekilmesi, Chevrolet'nin ise sadece ikonik Corvette ile varlık göstermesi bunun en somut kanıtı. Ancak son veriler, bu geleneksel yapının kökünden sarsıldığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Japonya'da en çok satan Amerikan otomobil markası artık ne Ford ne de Chevrolet; bu unvanın yeni sahibi Tesla oldu.