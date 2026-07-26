Ne Ford ne Chevrolet: Japonlar bakın en çok hangi otomobili tercih ediyor
Elektrikli otomobilde dünya çapında rekabet yaşanırken, Japon vatandaşlar bu alanda tercihini bilindik bir markadan yana yaptı. İşte Ford ve Chevrolet dahil, onlarca markayı geride bırakan elektrikli otomobil markası.
Elektrikli otomobiller her geçen gün yaygınlaşırken, tüketiciler bu akıma katılmaya devam ediyor. Dünya çapında birçok marka artık içten yanmalı motora veda ederken, odak noktasını elektrikli modellere çevirdi. Japonlar ise tercihini ABD’li bir markadan yana yaptı.
Bilmeyenler için Japonya otomobil pazarı, yıllardır yerel üreticilerin ezici hakimiyeti altında.
Toyota, Honda ve Nissan gibi devlerin evi olan bu adada, yabancı markaların barınması her zaman zor olmuştur. Özellikle Amerikan otomobillerinin Japonya macerası, genellikle hüsranla sonuçlanırdı.
Ford'un 2016'da pazardan tamamen çekilmesi, Chevrolet'nin ise sadece ikonik Corvette ile varlık göstermesi bunun en somut kanıtı. Ancak son veriler, bu geleneksel yapının kökünden sarsıldığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Japonya'da en çok satan Amerikan otomobil markası artık ne Ford ne de Chevrolet; bu unvanın yeni sahibi Tesla oldu.