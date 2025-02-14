Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor
Soğuk havalarda menzili gerilediği düşünülen elektrikli otomobiller için Norveç’te yapılan test görenleri şaşırttı.
Soğuk ve karlı iklimiyle bilinen Norveç’te elektrikli otomobiller zorlu teste tabi tutuldu. Dünya genelinde dev markaların EV’lerinin sınav verdiği testte liderlik koltuğuna Polestar 3 oturdu.
Elektrikli otomobillerin soğuk havalarda enerji kaybı yaşadığına ilişkin uygulanan test @elektrikliyiz tarafından paylaşıldı.
Norveç Otomobil Federasyonu’nun soğuk havalarda en dirençli otomobilleri sıraladığı listenin tamamı şöyle;