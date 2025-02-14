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  4. Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor

Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor

Soğuk havalarda menzili gerilediği düşünülen elektrikli otomobiller için Norveç’te yapılan test görenleri şaşırttı.

Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor - Sayfa 1

Soğuk ve karlı iklimiyle bilinen Norveç’te elektrikli otomobiller zorlu teste tabi tutuldu. Dünya genelinde dev markaların EV’lerinin sınav verdiği testte liderlik koltuğuna Polestar 3 oturdu.

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Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor - Sayfa 2

Elektrikli otomobillerin soğuk havalarda enerji kaybı yaşadığına ilişkin uygulanan test @elektrikliyiz tarafından paylaşıldı.

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Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor - Sayfa 3

Norveç Otomobil Federasyonu’nun soğuk havalarda en dirençli otomobilleri sıraladığı listenin tamamı şöyle;

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Norveç’te elektrikli otomobillere menzil testi; 200 km gitmez denilen modeller 2 katını yapıyor - Sayfa 4

OTOMOBİL - WLTP MENZİL - SOĞUK HAVADA MENZİL (KAYIP ORANI)

IONİQ 5  546 KM 436 KM (~%20)

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