O marka ilk 5'e damga vurdu! En dayanıklı otomobiller belli oldu: Bu listeye bakmadan araç almayın

Araç alırken tüketicilerin en önemli kriterlerinden olan dayanıklılık ve uzun ömürlülük hem ekonomi hem de güvenlik olarak büyük önem taşıyor. Konfor, yakıt verimliliği, performans ve estetik gibi birçok özellik müşterilerin seçiminde etkili olurken önceliği güvenlik ve aracın masraf çıkarmaması olanlar için dayanıklılık büyük önem taşıyor.