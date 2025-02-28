O marka ilk 5'e damga vurdu! En dayanıklı otomobiller belli oldu: Bu listeye bakmadan araç almayın
ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars'ın araştırmasına göre en dayanıklı ve uzun ömürlü araçlar belli oldu.
Araç alırken tüketicilerin en önemli kriterlerinden olan dayanıklılık ve uzun ömürlülük hem ekonomi hem de güvenlik olarak büyük önem taşıyor. Konfor, yakıt verimliliği, performans ve estetik gibi birçok özellik müşterilerin seçiminde etkili olurken önceliği güvenlik ve aracın masraf çıkarmaması olanlar için dayanıklılık büyük önem taşıyor.
ABD merkezli iSeeCars otomobil inceleme sitesi 312 milyondan fazla aracı analiz ederek 2025 yılında çıkan en dayanıklı otomobilleri belirledi.
Kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi birçok verinin incelendiği araştırmada birçok lüks otomobil markası listeye giremedi. Araçlar 10 puan üzerinden değerlendirilerek derecelendirildi.
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