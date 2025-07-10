ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı. Bununla beraber haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. İşte zirvedeki otomobil...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025’e ait sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler doğrultusunda Elektrikli araçların pazar payı tarihinde ilk kez yüzde 27’ye ulaşarak rekor kırdı.
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Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışları rekor kırarken, bazı markalar ve modeller öne çıktı.
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