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ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı. Bununla beraber haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. İşte zirvedeki otomobil...

ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025’e ait sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler doğrultusunda Elektrikli araçların pazar payı tarihinde ilk kez yüzde 27’ye ulaşarak rekor kırdı.

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ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Sayfa 2

 Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışları rekor kırarken, bazı markalar ve modeller öne çıktı. 

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ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Sayfa 3

İşte haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller:

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ODMD verileri açıklandı: Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Sayfa 4

Opel Frontera: 700 adet

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