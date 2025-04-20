Ölümcül kazaya karışma oranı 5 kat daha fazla olan 23 araç: Listenin ilk sırası şaşırttı
iSeeCars araç karşılaştırma platformunun yaptığı araştırmaya göre, listede yer alan araçların ölümcül kazaya karışma oranları 5 kat daha fazla
Araç güvenliği son yirmi senede mühim ölçüde pozitife döndü. Fakat Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'ne (IIHS) göre, son beş senede ABD yollarında önceki 12 yıla kıyasla daha yüksek kaza ve ölüm oranı kaydedildi. ABD yollarındaki en tehlikeli araçları belirlemek için, en az bir yolcunun ölümüne yol açan araç kazalarına ait 2018-2022 model senesi otomobillerin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin Ölümcül Kaza Raporlama Sistemi'ndeki (FARS) ölüm verilerini analiz etti. Buna göre yolcu ölümlerinin en sık görüldüğü arabalar: