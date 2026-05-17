Önce 2 otomobili üretimden kaldırdı şimdi de fiyatları arttırdı: Popüler modele zam geldi
ABD merkezli otomobil devi Tesla, iki modelin satışlarını sonlandırmasının ardından bir ülkede ilk kez fiyat artışına gitti.
Elektrikli otomobil fiyatlarında iniş çıkış devam ederken, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil modellerinden Tesla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda Model S ve Model X araçlarının üretimini sonlandıran elektrikli otomobil devi, bu kararının ardından anavatanında fiyat artışına gitti.
Tesla, ABD pazarında en popüler modellerinden biri olan Model Y için fiyat artışına gitti. Şirketin resmi web sitesinden edinilen bilgilere göre, Model Y'nin farklı versiyonlarında 500 ila 1000 dolar arasında zam yapıldı.