Opel'den Mayıs ayına özel dev kampanya; Corsa, Astra, Grandland... 90.000 TL'lik indirim geldi
Alman otomotiv devi Opel, pek çok şirketin yapamadığını yaptı ve onlarca modelinde dev indirimlere gitti. Sadece indirim desteği değil Mayıs ayına özel bakım ve kredi destekleri de sunuyor
Otomotiv piyasasındaki durgunluğa rağmen Opel, çıtayı yükseltti. Nakit indirim desteği olarak 50.000 TL'ye kadar çıktı. Bu desteğin yanı sıra kredi imkanı, vade seçeneği ve bazı meslek gruplarına özel kampanyalarını da sürdürüyor. İşte Mayıs ayına özel Opel güncel kampanyaları ve fiyat listesi:
Corsa
150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi.
Corsa Elektrik
250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.