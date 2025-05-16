Opel'den Mayıs ayına özel dev kampanya; Corsa, Astra, Grandland... 90.000 TL'lik indirim geldi

Otomotiv piyasasındaki durgunluğa rağmen Opel, çıtayı yükseltti. Nakit indirim desteği olarak 50.000 TL'ye kadar çıktı. Bu desteğin yanı sıra kredi imkanı, vade seçeneği ve bazı meslek gruplarına özel kampanyalarını da sürdürüyor. İşte Mayıs ayına özel Opel güncel kampanyaları ve fiyat listesi: