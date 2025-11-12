Örtü kalktı! Toyota, şimdiye kadarki en lüks otomobilini gözler önüne serdi; Rolls-Royce'a rakip!
Japon otomobil devi Toyota, uzun yıllardır merakla beklenen yeni lüks otomobilini tanıttı. Japonya’da gerçekleşen etkinlikte tanıtılan araç, tasarımıyla adeta gözleri üzerine çekti.
Otomobil sektörünün köklü isimlerinden Toyota, yıllardır beklenen yeni lüks spor otomobilinin perdesini kaldırdı. Müthiş tasarımıyla gözler önüne serilen bu otomobil, geleceğe de göz kırpıyor.
Tasarımda zarif hatlar, sessiz ve konfor odaklı sürüş ile şoförlü kullanım geleneğini çağdaş bir lüks deneyime taşıyor. İç mekânda yüksek kaliteli malzemeler, geniş arka yaşam alanı ve ileri sürücü destek sistemleri öne çıkıyor.
Century Coupe, Lexus düzeyinde rafinelik sunarken Toyota’nın köklü mirasını performans ve konfor dengesiyle birleştiriyor.