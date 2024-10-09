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  4. Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede

Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede

Oto galerici Oğuzhan Güler 1.000.000 TL değerinde alınabilecek otomobiller listesini yayımladı

Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede - Sayfa 1

Faizler yüksekken vatandaşlar ihtiyaçları olan otomobilleri satın almak istiyor. Yüksek kredi oranları nedeniyle alıcılar diledikleri gibi pazarlık da yapabiliyor.

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Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede - Sayfa 2

Yıllardır oto galerici olarak hizmet veren Oğuzhan Güler de bizler için 1 milyon TL bandında alınabilecek mantıklı ve masrafsız otomobilleri derledi:

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Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede - Sayfa 3

Audi A3 - 2016-2017

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Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede - Sayfa 4

Fiat Egea 1.5 Hybrid -

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