Oto galericiden 1 milyon TL’lik otomobil tavsiyesi ; Premiumlar ve masrafsızlar aynı listede
Oto galerici Oğuzhan Güler 1.000.000 TL değerinde alınabilecek otomobiller listesini yayımladı
Faizler yüksekken vatandaşlar ihtiyaçları olan otomobilleri satın almak istiyor. Yüksek kredi oranları nedeniyle alıcılar diledikleri gibi pazarlık da yapabiliyor.
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Yıllardır oto galerici olarak hizmet veren Oğuzhan Güler de bizler için 1 milyon TL bandında alınabilecek mantıklı ve masrafsız otomobilleri derledi:
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Audi A3 - 2016-2017
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Fiat Egea 1.5 Hybrid -
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