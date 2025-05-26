Oto sanayiden çıkmayan 10 otomobil belli oldu: Ustalar kesinlikle uzak durun diyor

Yolcu360 isimli sitede paylaşılan listeye göre, en çok arıza yapan ve oto sanayiden çıkmayan 10 araç açıklandı. Otomobil satın alacakların olmazsa olmazı bu rehber, hem araçların arıza geçmişini hem de gelecekte onları ne beklediğini bu listeden çıkarabilir. What Car dergisinde yayınlanan bu çalışma 14 binden fazla araç sahibiyle yapılan anket sonucunda listelendi ve en sık arıza yapan 10 otomobil belirlendi. İşte oto sanayiden çıkmayan 10 otomobil