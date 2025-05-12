Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor
Otomobil tutkunları ara ara motorlarıyla uğraşmaktan hoşlanabilirler fakat çoğu kişi arabalarını ayağını yerden kesecek araç olarak görür. Bunun için sağlamlık ve güvenilirlik ön plana çıkar.
Otomobil sektörünü yakından takip eden ve bununla ilgili haber, analiz ve videolar oluşturan Carbuzz, şimdiye kadar motoru en sağlam araçları inceledi. Sağlamlık ve güvenilirlik bakımından 11 araç listelendi. İşte asla yarı yolda bırakmayan motoru en sağlam 11 araç.
10. Chrysler Slant-Six/G-Motor
Slant-Six, üç temel konfigürasyonda mevcuttur. 170, 198 ve 225, hepsi motorun kübik inç tarzından yer değiştirmesine (2,8, 3,2 ve 3,7 litre) atıfta bulunuyordu.
Fakat bunların içinde kısa bloklar ve uzun bloklar, farklı sayıda ana yatak ve bir sürü başka değişiklik içeren farklı opsiyonları vardı. Ancak, çekirdek dizayn aynı kaldı ve motor sertti, kendini iyi soğutuyordu ve hatta bir miktar başarıyla motor sporları uygulamalarına bile uygundu.