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  4. Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor

Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor

Otomobil tutkunları ara ara motorlarıyla uğraşmaktan hoşlanabilirler fakat çoğu kişi arabalarını ayağını yerden kesecek araç olarak görür. Bunun için sağlamlık ve güvenilirlik ön plana çıkar.

Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor - Sayfa 1

Otomobil sektörünü yakından takip eden ve bununla ilgili haber, analiz ve videolar oluşturan Carbuzz, şimdiye kadar motoru en sağlam araçları inceledi. Sağlamlık ve güvenilirlik bakımından 11 araç listelendi. İşte asla yarı yolda bırakmayan motoru en sağlam 11 araç.

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Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor - Sayfa 2

10. Chrysler Slant-Six/G-Motor

Slant-Six, üç temel konfigürasyonda mevcuttur. 170, 198 ve 225, hepsi motorun kübik inç tarzından yer değiştirmesine (2,8, 3,2 ve 3,7 litre) atıfta bulunuyordu.

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Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor - Sayfa 3

Fakat bunların içinde kısa bloklar ve uzun bloklar, farklı sayıda ana yatak ve bir sürü başka değişiklik içeren farklı opsiyonları vardı. Ancak, çekirdek dizayn aynı kaldı ve motor sertti, kendini iyi soğutuyordu ve hatta bir miktar başarıyla motor sporları uygulamalarına bile uygundu.

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Oto sanayinin yanında bile geçmeyen 16 otomobil açıklandı; 36 yıllık usta öneriyor - Sayfa 4

9. Ford 300 Straight-6

 
Ford 300 Straight-6 kendi başına bir ikondur, fakat dördüncü nesil altılı, ilk olarak 1965 F-Serisi pikapta 240 altı silindirli motorun uzun stroklu opsiyonu olarak sunulan 300 kübik inç/4,9 litrelik benzinli altı silindirli Ford 300 motorunu duyurdu.

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