Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi
Araç bakımı, araç performansını ve ömrünü artırırken güvenliği sağlayan önemli bir adımdır. Düzenli bakım ve kontroller, aracınızın uzun ömürlü olmasını ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bakımsız bir araç, hem sürüş güvenliğini hem de aracın performansını olumsuz etkiler. İşte, bakımsız bir arabanın 5 belirtisi...
ALIŞILMADIK SESLER
Bakımsız bir arabanın en yaygın belirtilerinden biri araçtan gelen seslerdir. Bu sesler; fren yaparken, motor çalışırken, direksiyonu döndürürken gelebilir.
DÜŞÜK YAKIT VERİMLİLİĞİ
Eğer aracınızın bir depo yakıtla eskisi kadar gitmediğini fark ederseniz,bu durum çeşitli sorunların işareti olabilir. Bunlar arasında düşük hava basıncına sahip lastikler, kirli bir hava filtresi ya da arızalı bir oksijen sensörü olabilir.
KABA RÖLANTİ
Rölantideyken aracın sallanması, sık sık stall yapması ya da geç marş alması, kirli bir yakıt enjektörü, hatalı bir buji ya da hava kontrol valfinde bir sorun gibi çeşitli problemlerden kaynaklanıyor olabilir.