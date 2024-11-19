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  4. Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi

Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi

Araç bakımı, araç performansını ve ömrünü artırırken güvenliği sağlayan önemli bir adımdır. Düzenli bakım ve kontroller, aracınızın uzun ömürlü olmasını ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bakımsız bir araç, hem sürüş güvenliğini hem de aracın performansını olumsuz etkiler. İşte, bakımsız bir arabanın 5 belirtisi...

Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi - Sayfa 1

ALIŞILMADIK SESLER

 

Bakımsız bir arabanın en yaygın belirtilerinden biri araçtan gelen seslerdir. Bu sesler; fren yaparken, motor çalışırken, direksiyonu döndürürken gelebilir.

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Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi - Sayfa 2

DÜŞÜK YAKIT VERİMLİLİĞİ

 

Eğer aracınızın bir depo yakıtla eskisi kadar gitmediğini fark ederseniz,bu durum çeşitli sorunların işareti olabilir. Bunlar arasında düşük hava basıncına sahip lastikler, kirli bir hava filtresi ya da arızalı bir oksijen sensörü olabilir.

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Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi - Sayfa 3

KABA RÖLANTİ

 

Rölantideyken aracın sallanması, sık sık stall yapması ya da geç marş alması, kirli bir yakıt enjektörü, hatalı bir buji ya da hava kontrol valfinde bir sorun gibi çeşitli problemlerden kaynaklanıyor olabilir.

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Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi - Sayfa 4

ELEKTRİK SİSTEMİ SORUNLARI

 

Araçtaki elektrik sisteminde meydana gelen arızalar, bakımsızlığın bir belirtisi olabilir. Akü problemleri, elektrikli bileşenlerin çalışmaması veya dashboard uyarı ışıklarının yanması, elektrik sisteminde bakım yapılmadığını gösterir.

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