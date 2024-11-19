Oto tamir ustasından uyarı: Aracınızın bakımını ihmal etmeyin! İşte bakımsız bir aracın 8 belirtisi

DÜŞÜK YAKIT VERİMLİLİĞİ

Eğer aracınızın bir depo yakıtla eskisi kadar gitmediğini fark ederseniz,bu durum çeşitli sorunların işareti olabilir. Bunlar arasında düşük hava basıncına sahip lastikler, kirli bir hava filtresi ya da arızalı bir oksijen sensörü olabilir.