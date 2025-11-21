Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacak

Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir gün kaldı.