Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacak
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi uygulaması yarın başlıyor. Bazı markaların fiyatı 500 bin lira artacak. İşte zamlanacak otomobil markaları ve modelleri...
Yıl sonu otomotiv sektöründe kampanyalar hızlanırken bazı markaların olumsuz etkilenmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir gün kaldı.
ORANLAR TAM OLARAK NE?
Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:
Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).