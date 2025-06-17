Otomobil alacaklar dikkat! Meclis'e sunuldu, ÖTV’de değişiklik yolda: Togg da etkilenir mi?
Otomobil fiyatlarını büyük oranda etkileyen Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) değişmesi için kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Peki elektrikli otomobillerde ÖTV'de son durum ne? İşte detaylar...
Otomobil sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Teklifte ÖTV oranlarıve ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. AK Parti tarafından sunulan teklife göre uzun süredir içten yanmalı motora sahip araçlardaki yüzde 80’lik ÖTV’nin kalıcı hale gelmesi planlanıyor.
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İçten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 45, 50, 60, 70'lik ÖTV oranı yeni teklif kabul edilirse ortadan kalkacak. Günümüzde matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyor.
HİBRİT OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİYOR
Hibrit; yani hem içten yanmalı, hem de elektrikli motoru olan araçlarda ÖTV oranı değişecek.
Elektrik motoru 50 kW’yı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 80, elektrik motoru 100 kW’yı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak.
Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olanlarda bu oran yüzde 220’ye çıkacak.