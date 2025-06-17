Otomobil alacaklar dikkat! Meclis'e sunuldu, ÖTV’de değişiklik yolda: Togg da etkilenir mi?

HİBRİT OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİYOR

Hibrit; yani hem içten yanmalı, hem de elektrikli motoru olan araçlarda ÖTV oranı değişecek.

Elektrik motoru 50 kW’yı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 80, elektrik motoru 100 kW’yı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak.

Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olanlarda bu oran yüzde 220’ye çıkacak.