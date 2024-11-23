Otomobil alacaklar dikkat! Zirve yarışı kızıyor: En çok satan otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 422 bin 374 adet adet satış rakamıyla yüzde 56,2 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 25,8 pay ve 193.540 adet satış ile Sedan, yüzde 16,8 pay ve 126.477 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...