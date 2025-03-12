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  4. Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı

Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışın araç fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı - Sayfa 1

2024 yılını rekor satışlarla tamamlayan otomotiv sektörü, 2025’e yavaş bir başlangıç yaptı. ODMD verilerine göre, ocak ayında satışlar yüzde 13,9 oranında gerilerken, şubat ayında düşüş yüzde 14,4’e ulaştı.

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Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı - Sayfa 2

Mart ayında Ramazan Bayramı’nın etkisiyle canlanan otomobil piyasasında, bayram sonrası zam iddiaları gündeme geldi. Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin, araç fiyatlarını artırabileceği öngörülüyor.

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Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı - Sayfa 3

İŞTE TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER:

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Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı - Sayfa 4

HYUNDAI İ20 984.000 TL

Küçük kardeşi i10 gibi yerli üretim olarak ülkemizde satışa sunulan i120, hem piyasada çok tutulan modeller arasında yer alıyor hem de başlangıç fiyatında sunduğu cazip tekliflerle müşterilerin beğenisini kazanıyor.

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