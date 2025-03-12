Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışın araç fiyatlarına yansıması bekleniyor.
2024 yılını rekor satışlarla tamamlayan otomotiv sektörü, 2025’e yavaş bir başlangıç yaptı. ODMD verilerine göre, ocak ayında satışlar yüzde 13,9 oranında gerilerken, şubat ayında düşüş yüzde 14,4’e ulaştı.
Mart ayında Ramazan Bayramı’nın etkisiyle canlanan otomobil piyasasında, bayram sonrası zam iddiaları gündeme geldi. Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin, araç fiyatlarını artırabileceği öngörülüyor.