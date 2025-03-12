Otomobil alacaklar hızlı davranın! Ramazan Bayramı öncesi en ucuz sıfır otomobil modelleri sıralandı

HYUNDAI İ20 984.000 TL

Küçük kardeşi i10 gibi yerli üretim olarak ülkemizde satışa sunulan i120, hem piyasada çok tutulan modeller arasında yer alıyor hem de başlangıç fiyatında sunduğu cazip tekliflerle müşterilerin beğenisini kazanıyor.