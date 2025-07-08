Otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Deutsche Bank’ın 2025 yılına ilişkin hazırladığı raporda dünyada otomobil satın almanın en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Özellikle Volkswagen Golf ve benzeri modeller üzerinden hazırlanan çalışma kapsamında en maliyetli ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada…
Dünyada ekonomik kriz yaşanırken, ülkelerde vergi oranları da artıyor. Bu artış teknolojik cihazlar başta olmak üzere otomobillere kadar her şeye yansıyor.
Sıfır otomobil fiyatlarının 5 yıl önce ile şimdi arasında neredeyse uçurum farklar var. Vergiler, döviz kuru derken artık en ucuz otomobil 1 milyondan aşağı değil. Peki durum dünyada nasıl?
Deutsche Bank, yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda otomobil satın almanın en pahalı olduğu ülkeleri açıkladı. Alman otomobil markası Volkswagen’in Golf modeli ve benzeri araçlar üzerinde yapılan çalışmada, bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı….