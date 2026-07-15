Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma
Güvenilir otomobilleriyle yıllardır piyasada adından söz ettiren Volvo, Türkiye’de sattığı popüler aracı için geri çağırma duyurusunda bulundu.
Güvenlik denildiğinde akla ilk gelen otomotiv devlerinden biri olan Volvo, Avrupa pazarındaki popüler SUV modeli XC40 için kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı.
İsveç merkezli şirket, 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen 64.000'den fazla aracı inceleme altına alıyor. Volvo yetkilileri, bu hatanın ilerleyen süreçte potansiyel bir yangın riskine yol açabileceğini belirtti.
Bataryaların aşırı ısınması ve yanması problemi, elektrikli araç sahiplerini endişelendiriyor. Şirket, bu riski tamamen ortadan kaldırmak adına batarya bloklarını yetkili servislerinde detaylı bir incelemeden geçirerek gerekli güncellemeleri ve parça değişimlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.