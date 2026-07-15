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  4. Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma

Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma

Güvenilir otomobilleriyle yıllardır piyasada adından söz ettiren Volvo, Türkiye’de sattığı popüler aracı için geri çağırma duyurusunda bulundu.

Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma - Sayfa 1

Güvenlik denildiğinde akla ilk gelen otomotiv devlerinden biri olan Volvo, Avrupa pazarındaki popüler SUV modeli XC40 için kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. 

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Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma - Sayfa 2

İsveç merkezli şirket, 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen 64.000'den fazla aracı inceleme altına alıyor. Volvo yetkilileri, bu hatanın ilerleyen süreçte potansiyel bir yangın riskine yol açabileceğini belirtti.

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Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma - Sayfa 3

 Bataryaların aşırı ısınması ve yanması problemi, elektrikli araç sahiplerini endişelendiriyor. Şirket, bu riski tamamen ortadan kaldırmak adına batarya bloklarını yetkili servislerinde detaylı bir incelemeden geçirerek gerekli güncellemeleri ve parça değişimlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

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Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma - Sayfa 4

Car Recall EU tarafından paylaşılan detaylara göre bu hamle, Volvo’nun yakın dönemdeki ilk büyük ölçekli proaktif müdahalesi değil. Zira şirket, geçtiğimiz yıl olan 2025'te de XC40 ve XC60 modellerini kapsayan 76.000'den fazla aracı benzer bir kararla geri çağırmıştı. 

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