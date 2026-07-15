Otomobil devi düğmeye bastı: Türkiye’de satılan model için acil geri çağırma

Car Recall EU tarafından paylaşılan detaylara göre bu hamle, Volvo’nun yakın dönemdeki ilk büyük ölçekli proaktif müdahalesi değil. Zira şirket, geçtiğimiz yıl olan 2025'te de XC40 ve XC60 modellerini kapsayan 76.000'den fazla aracı benzer bir kararla geri çağırmıştı.