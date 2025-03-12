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Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor

Otomobil devi Volvo, 70 yıllık efsanevi modelinde üretimi durduruyor. İsveçli şirketin mirasında önemli bir dönemi işaret eden station wagon otomobillerin sonuna geldiği açıklandı.

Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor - Sayfa 1

Otomobil devi Volvo, klasikleşen modellerine ‘veda’ ediyor. İsviçreli aile otomobili için artık bir dönem kapanıyor. Şirket, 70 yıllık mirasında yer alan station wagon otomobillerin olmadığı bir gelecek tasarladığını duyurdu.

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Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor - Sayfa 2

Efsane modele ‘elveda’

Şirketin üst düzey yetkilisi, yeni ES90 elektrikli sedan modelini tanıtırken , daha popüler gövde tiplerine, özellikle SUV'lere odaklanmak amacıyla station wagon modellerini tamamen terk etme planlarını doğruladı.

 

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Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor - Sayfa 3

Gelenekçileri üzecek karar

Volvo'nun station wagon gövdeli bir araçla özdeşleşmesi, gelenekçilerin bu hamleden pek memnun kalmamasına neden olacağı yorumları da yapılıyor.

 

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Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor - Sayfa 4

Zira Volvo, 1953 yılında Duett isimli orijinal station wagon modelini piyasaya sürmüştü. Bu model, genişletilmiş boyutları sayesinde hem iş hem de eğlence amaçlı 'iki araç bir arada' olarak pazarlanıyordu.

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