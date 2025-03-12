Otomobil devi efsanevi modeline veda ediyor! 70 yıllık üretim durduruluyor
Otomobil devi Volvo, 70 yıllık efsanevi modelinde üretimi durduruyor. İsveçli şirketin mirasında önemli bir dönemi işaret eden station wagon otomobillerin sonuna geldiği açıklandı.
Otomobil devi Volvo, klasikleşen modellerine ‘veda’ ediyor. İsviçreli aile otomobili için artık bir dönem kapanıyor. Şirket, 70 yıllık mirasında yer alan station wagon otomobillerin olmadığı bir gelecek tasarladığını duyurdu.
Efsane modele ‘elveda’
Şirketin üst düzey yetkilisi, yeni ES90 elektrikli sedan modelini tanıtırken , daha popüler gövde tiplerine, özellikle SUV'lere odaklanmak amacıyla station wagon modellerini tamamen terk etme planlarını doğruladı.
Gelenekçileri üzecek karar
Volvo'nun station wagon gövdeli bir araçla özdeşleşmesi, gelenekçilerin bu hamleden pek memnun kalmamasına neden olacağı yorumları da yapılıyor.