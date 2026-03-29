Otomobil devi hatasını resmen kabul etti: “Pişmanız, geri dönüyoruz”
Alman otomobil devi Volkswagen, hem kullanıcıları hem de markayı perişan eden kararı sonrası geri adım attı. Milyonlarca kullanıcı için yeni dönem başlıyor, tarih belli oldu.
Otomobil devleri bazı zamanlar radikal kararlar alsa da, işler yolunda gitmeyince geri adım atabiliyor. Sektörün gözde markalarından Volkswagen, son yıllarda radikal bir karar alıp dokunmatik ekranlara geçiş yapmıştı.
Araç içi multimedya ekranında yeni teknolojileri kullanmak istese de, tüketiciler bu yeni nesil ekrandan pek memnun kalmadı. Öyle ki Alman firmanın CEO’su da bunun artık bir hata olduğunu vurgulayarak pişmanlıklarını dile getirdi.
Şimdi ise her şey başa saracak; yine yeniden eski sisteme geçilecek ve bu çok uzun sürmeyecek.