Otomobil devi “Sürmeyin” diyerek uyardı! 225 bin eski modeli ilgilendiriyor

Hollanda merkezli çok uluslu bir otomotiv devi Stellantis, binlerce sürücüyü ilgilendiren önemli bir uyarı yayınladı. akata hava yastıklarındaki arıza nedeniyle dünya genelinde 28 can kaybı yaşanırken, henüz onarılmamış 225 bin eski model araç için "kesinlikle kullanmayın" talimatı geldi. İşte detaylar…

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv devi Stellantis, Chrysler çatısı altındaki markalarını kapsayan devasa bir güvenlik uyarısı yayımladı. 

Takata hava yastığı şişiricilerindeki kronik arıza nedeniyle daha önce geri çağrılan ancak hala servise götürülmemiş yaklaşık 225 bin araç için "Kullanmayın" uyarısı yapıldı. 

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızanın sadece ABD’de en az 28 kişinin ölümüne yol açtığını doğruladı. 

Uzmanlar, sistemdeki hatanın en küçük kazalarda bile hava yastığının patlayarak metal parçaları bir şarapnel gibi kabine fırlatabileceği ve bunun yaşamı kalıcı olarak değiştiren ağır yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

