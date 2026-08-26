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Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak

Otomobillerin artan fiyatlarına karşı otomotiv devi düğmeye bastı. Gelecekte daha fazla vatandaş, uygun fiyatlı araçlara sahip olacak.

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Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak - Sayfa 1

Otomobil fiyatları, enflasyonla da birlikte ciddi oranda artmış durumda. Her ne kadar piyasada bulunan Çinli firmalar uygun fiyata son teknoloji araçlar geliştirse de, bunun vatandaşa yansıması vergilerle birlikte daha yüksek oluyor.

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Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak - Sayfa 2

Köklü otomobil şirketlerinden biri olan Hyundai ise, gelecekte daha fazla vatandaşı araba sahibi yapacak bir proje üzerine çalışıyor. 

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Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak - Sayfa 3

Güney Kore merkezli Hyundai, CEO Yatırımcı Günü'nde otomobil tutkunlarını sevindirecek beklenmedik bir duyuru yaptı: Firma, çok daha geniş kitlelere hitap edecek, daha erişilebilir yeni bir yüksek performanslı otomobil serisi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Uygun fiyatlı olacak şekilde geliştirilen yeni seri, Hyundai'nin mevcut ateşli "N" modelleri ile sadece görsel sportiflik sunan giriş seviyesi "N Line" modelleri arasında bir köprü vazifesi görecek.

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Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak - Sayfa 4

Motor1.com tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni ara segment araçlar, 2030 yılından itibaren yollara çıkmaya başlayacak. 

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