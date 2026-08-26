Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak

Güney Kore merkezli Hyundai, CEO Yatırımcı Günü'nde otomobil tutkunlarını sevindirecek beklenmedik bir duyuru yaptı: Firma, çok daha geniş kitlelere hitap edecek, daha erişilebilir yeni bir yüksek performanslı otomobil serisi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Uygun fiyatlı olacak şekilde geliştirilen yeni seri, Hyundai'nin mevcut ateşli "N" modelleri ile sadece görsel sportiflik sunan giriş seviyesi "N Line" modelleri arasında bir köprü vazifesi görecek.