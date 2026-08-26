Otomobil devi tarih verdi: Tüm dünyada daha ucuz modeller satılacak
Otomobillerin artan fiyatlarına karşı otomotiv devi düğmeye bastı. Gelecekte daha fazla vatandaş, uygun fiyatlı araçlara sahip olacak.
Otomobil fiyatları, enflasyonla da birlikte ciddi oranda artmış durumda. Her ne kadar piyasada bulunan Çinli firmalar uygun fiyata son teknoloji araçlar geliştirse de, bunun vatandaşa yansıması vergilerle birlikte daha yüksek oluyor.
Köklü otomobil şirketlerinden biri olan Hyundai ise, gelecekte daha fazla vatandaşı araba sahibi yapacak bir proje üzerine çalışıyor.
Güney Kore merkezli Hyundai, CEO Yatırımcı Günü'nde otomobil tutkunlarını sevindirecek beklenmedik bir duyuru yaptı: Firma, çok daha geniş kitlelere hitap edecek, daha erişilebilir yeni bir yüksek performanslı otomobil serisi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Uygun fiyatlı olacak şekilde geliştirilen yeni seri, Hyundai'nin mevcut ateşli "N" modelleri ile sadece görsel sportiflik sunan giriş seviyesi "N Line" modelleri arasında bir köprü vazifesi görecek.