Otomobil devinden bayilere şok talimat! Satışları durdurun, paraları iade edin…
Japon otomobil devi, geniş hacimli aracı için bayilere şok bir talimat yolladı. Satışların acilen durdurulmasını emreden firma, müşterilere para yapılması konusunda da karar aldı.
Japon otomobil devi Suzuki, bugüne kadar hiç yapmadığı bir karara imza attı. Piyasada sade ve güvenilir araçlarıyla beğenileri kazanan firma, iki yıldır piyasada olan modellerinden biri için satışları durdurma kararı aldı.
Jeep tarzıyla dikkat çeken Suzuki Jimny XL’nin Avustralya’daki satışları ani bir kararla durduruldu.
Suzuki, bayilere gönderdiği talimatta mevcut Jimny XL siparişlerinin iptal edilmesini ve müşterilere para iadelerinin yapılmasını istedi.