Otomobil dünyasının ölümsüzleri! Dünyanın en uzun ömürlü 10 araba modeli listelendi

10. Mercedes G-Serisi - 38 yıl (1979-2017)

Piyasadaki en ikonik otomobil isimlerinden biri olan G-Serisi savaş için üretilmiş bir motor ile öne çıktı. G-Wagon lüksün eşanlamlısı haline geldi ancak başlangıçta hem askeri hem de sivil kullanıma uygun çevik bir arazi aracı olarak geliştirildi. Mercedes ve Steyr-Daimler-Puch bu yetenekli otomobili üretmek için Galandefahrzeug-Gesselschaft adlı ortak bir şirket kurdular ve 1979'da ilk G-Serisi hazırlandı. 2017 yılında tamamen yenilenene kadar 38 yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kaldı ve 2018 yılında yepyeni temellerle yepyeni bir model olarak piyasaya sürüldü.