Otomobil dünyasının ölümsüzleri! Dünyanın en uzun ömürlü 10 araba modeli listelendi
Bazı arabalar zamanın ötesine geçiyor, adeta yıllara meydan okuyor. Yollarda bir efsaneye dönüşen ömürlük arabalar listelendi. İşte yıllara meydan okuyan tasarımlarıyla listede yerini alan dünyanın en uzun ömürlü arabaları…
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği liste açıklandı! Dünyanın en uzun ömürlü 10 modeli, dayanıklılıklarıyla adeta sonsuza kadar yollarda kalmayı başarıyor. Bazı markların unutulmaz isimli modelleri bir ömürden daha uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve bu uzun süreler boyunca mekanik olarak neredeyse hiç değişmeyen pek çok isim de var.
Bazıları mütevazı başlangıçlarına rağmen tüm zamanların en çok satanları arasına girmeyi başardı. Bazıları ise daha az başarı elde etmesine rağmen yılmadan yoluna devam etti.
Autocar'ın zamana yolculuk yapan bölümünde en uzun ömürlü motorlar listelendi. Hala satışta olan en uzun ömürlü markalar ise altmış yılı aşkın süredir yollarımızı süslüyor. Yaşlarını topladığınızda tam 485 yıl çıkıyor, bu da dayanıklılığın işin yarısı olduğunu gösteriyor. İşte dünyanın en uzun ömürlü 10 araba modeli…
10. Mercedes G-Serisi - 38 yıl (1979-2017)
Piyasadaki en ikonik otomobil isimlerinden biri olan G-Serisi savaş için üretilmiş bir motor ile öne çıktı. G-Wagon lüksün eşanlamlısı haline geldi ancak başlangıçta hem askeri hem de sivil kullanıma uygun çevik bir arazi aracı olarak geliştirildi. Mercedes ve Steyr-Daimler-Puch bu yetenekli otomobili üretmek için Galandefahrzeug-Gesselschaft adlı ortak bir şirket kurdular ve 1979'da ilk G-Serisi hazırlandı. 2017 yılında tamamen yenilenene kadar 38 yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kaldı ve 2018 yılında yepyeni temellerle yepyeni bir model olarak piyasaya sürüldü.