Otomobil gurusu Halit Bolkan’dan 5 motorluk liste; Sıkışık trafikte yakıtı kokluyor

Şehir içi trafikte az yakan ve uzun ömürlü birbirinden farklı markaların kullandığı 5 motorluk listeyi otomobilin ustası Halit Bolkan sıraladı.

Küresel akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik ve çevresel duyarlılığın artmasıyla birlikte, otomobil dünyasında maksimum verimlilik dönemi başladı. Sürücüler artık sadece konfora değil, kilometre başına düşen maliyete de odaklanıyor.

Gelişen hibrit teknolojileri ve optimize edilmiş içten yanmalı motorlar, yakıt tüketimini minimuma indirirken performanstan ödün vermiyor. Özellikle şehir içi kullanımda devrim yaratan yeni nesil modeller, 100 kilometrede 4 litrenin altındaki değerleriyle dikkat çekiyor.

SIKIŞIK TRAFİKTE AZ YAKAN 5 MOTOR

Otomobil konusunda Türkiye’deki uzman isimlerden olan Halit Bolkan, kendi tecrübelerine dayanarak konuk olduğu tyuksekdag’ın instagram programında şu listeyi yaptı:

FİAT – OPEL 1.3 MULTİJET – 1.3 CDTİ (PALİO, PUNTO, DOBLO, FİORİNO, EGEA, CORSA, ASTRA, COMBO)

