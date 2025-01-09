Otomobil kredisinde düşüş: 200 bin TL'nin 48 aya kadar vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Türkiye’de otomotiv pazarı geçen yıl 1 milyon 238 bin adet satışla rekor kırdı. Faizlerdeki gerileme, taşıt kredilerine de yansıdı. 200 bin TL'lik kredinin 12 aydan 48 aya kadar vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut ve ihtiyaç kredisi oranlarında yaşanan düşüşler, taşıt kredilerine de yansıdı.
Otomobil almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Taşıt kredisinde en uzun vade 48 ay olarak uygulanıyor. Bu vadede bir taşıt kredisi almak için ise maksimum tutar BDDK tarafından 400 bin TL ile sınırlandırılmış durumda…
2024 OTOMOBİL SATIŞLARI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı rakamlarını açıkladı.
Buna göre;
* Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,5 büyüme ile 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı ve rekor kırdı.
* Otomobil satışları Ocak-Aralık 2024 döneminde 980 bin 341 adet oldu ve yıllık bazda %1,3 yükseldi.
-Hafif ticari araç satışları ise %2,7 gerileme gösterdi ve 258 bin 168 adet olarak gerçekleşti.
2024'TE OTOMOBİL FİYATLARINDA DURGUN GÖRÜNÜM
Öte yandan otomobil fiyatları 2024 yılında; yüksek faiz ve stabil döviz kurunun etkisiyle durgun bir görünüm sergiledi.
5 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından geçen ay açıklanan “Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre; ortalama fiyatlarda sadece yüzde 1,2 oranında artış gerçekleşti ve otomobilde (enflasyonda arındırılmış) reel kayıp yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.