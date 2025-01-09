Otomobil kredisinde düşüş: 200 bin TL'nin 48 aya kadar vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

2024 OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

* Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,5 büyüme ile 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı ve rekor kırdı.

* Otomobil satışları Ocak-Aralık 2024 döneminde 980 bin 341 adet oldu ve yıllık bazda %1,3 yükseldi.

-Hafif ticari araç satışları ise %2,7 gerileme gösterdi ve 258 bin 168 adet olarak gerçekleşti.