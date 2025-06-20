Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor.
Yol tutuş, konfor ve güvenlik gibi kriterleri belirleyen lastik desenlerini dikkatli seçmelisiniz
Araç güvenliğinde en kritik unsurlardan biri olan lastikler, yalnızca yol tutuşunu değil, sürüş konforunu ve genel güvenliği de doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar, lastik seçiminde desen yapısı, malzeme kalitesi ve mevsimsel uyumluluğun dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
Zira lastikler, aracın yol ile temas eden tek noktası olması nedeniyle fren mesafesinden viraj performansına kadar birçok parametre üzerinde belirleyici rol oynuyor. Farklı sırt desenlerine sahip lastikler, farklı sürüş koşullarına göre avantaj sağlıyor.