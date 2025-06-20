  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor.

Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor.

Yol tutuş, konfor ve güvenlik gibi kriterleri belirleyen lastik desenlerini dikkatli seçmelisiniz

Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor. - Sayfa 1

Araç güvenliğinde en kritik unsurlardan biri olan lastikler, yalnızca yol tutuşunu değil, sürüş konforunu ve genel güvenliği de doğrudan etkiliyor.

1 | 7
Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor. - Sayfa 2

Uzmanlar, lastik seçiminde desen yapısı, malzeme kalitesi ve mevsimsel uyumluluğun dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

2 | 7
Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor. - Sayfa 3

Zira lastikler, aracın yol ile temas eden tek noktası olması nedeniyle fren mesafesinden viraj performansına kadar birçok parametre üzerinde belirleyici rol oynuyor. Farklı sırt desenlerine sahip lastikler, farklı sürüş koşullarına göre avantaj sağlıyor.

3 | 7
Otomobil lastiği seçerken dikkat ; Lastik üzerindeki bu 3 desen hayati önem taşıyor. - Sayfa 4

Lastik basıncı, diş derinliği ve mevsimsel uygunluk gibi faktörler, lastiğin performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle periyodik kontrollerin aksatılmaması öneriliyor.

4 | 7