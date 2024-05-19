Otomobil markaları Mayıs'ta faiz oranlarını sıfırladı! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları
Otomobil satışları, 20 ayın ardından Nisan ayında ilk kez yavaşladı. Bunun üzerine birçok otomobil markası Mayıs ayına özel sıfır faizli kampanya açıkladı.
Kampanyalarda öne çıkanlar arasında yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri ve çeşitli indirimler bulunuyor.
İşte otomobil markalarının Mayıs ayına özel hazırladıkları kampanyaların detayları...
BYD
Çinli otomobil üreticisi BYD’nin C-SUV modeli ATTO 3, Mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ve aracını takasa getirenlere özel indirimle satışa sunuluyor.
ATTO
ATTO 3, 50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 740 bin TL’den satışa sunulurken bu indirime ek olarak tercihe göre 1 yıllık kasko sigortası ya da 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediliyor.
CHERY
Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Omoda 5 için, 275 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
TİGGO
Tiggo 7 PRO modelinde 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.