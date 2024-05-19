Otomobil markaları Mayıs'ta faiz oranlarını sıfırladı! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları

CHERY

Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Omoda 5 için, 275 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

TİGGO

Tiggo 7 PRO modelinde 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.