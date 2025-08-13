  1. Ekonomim
  4. Otomobil ömrünü uzatmanın 11 püf noktası: Servis yüzü görmüyor; 300.000 km’yi rahat aşıyor

Uzun ömürlü otomobilin sırrı bakımlardan geçer. Daha güçlü motor, yakıt tasarrufu ve motor verimliliği için mutlaka uygulamanız gereken püf noktalar. Servis yüzü görmezsiniz, yıllarca sorunsuz yolculuk yapabilirsiniz.

Günümüzde artık tüketiciler eski arabalar yavaş yavaş rafa kaldırılmaya başlandı. Hem sıfır hem ikinci el araçlara baktığımızda piyasada çok yaşlı modeller bulunmuyor. Yine de halen eski, ancak dinamik kalan çok sayıda araç var. 

Peki uzun ömürlü otomobilin sırrı nedir? İşte uzmanlardan mutlaka uygulanması gereken püf noktalar...

Bir otomobili insan gibi görebilirsiniz. Nasıl sağlıklı beslenen ve egzersiz yapan bir insan hasta olmadan yaşayabiliyorsa, otomobilleri de buna benzetebiliriz. İyi bakılan bir otomobil kolay kolay yarı yolda bırakmaz. İşte uzmanlara göre otomobillerin ömrünü artıracak püf noktalar.

1- DÜZENLİ YAĞ DEĞİŞİMİ YAPIN


Motorun can damarı olarak da düşünebileceğiniz yağları, düzenli olarak değiştirin. Zira bu yağ parçalara ulaşarak aşınmayı azaltıyor ve ısının dağılmasına da yardımcı oluyor.

