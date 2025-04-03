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  4. Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı

Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı

Kıyasıya rekabetin devam ettiği otomobil pazarında Türkiye için güncel veriler paylaşıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Mart ayı verilerini açıkladı. Yerli üretim otomobiller listede başı çekti.

Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı - Sayfa 1

Otomobil pazarında kıyasıya rekabet sürüyor. Bir yandan yerli otomobil Togg’un elektrikli otomobil pazarındaki yükselişi devam ederken, içten yanmalı motora sahip araç kategorisinde de yine yerli üretim otomobil rüzgarı esti.

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Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı - Sayfa 2

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Mart arası verilerini paylaşarak güncel olarak en çok satan otomobil modellerini açıkladı.

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Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı - Sayfa 3

Listenin İlk 10 sırasında yer alan araçların büyük çoğunluğunun yerli üretim olması dikkatlerden kaçmadı.

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Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı - Sayfa 4

ODMD’nin verilerine göre Mart ayında en çok satan otomobil, yerli üretim Renault Clio oldu. Onu da yine yerli üretim Renault Megane ve Fiat Egea Sedan takip etti. Yerli üretim Toyota Corolla ise en çok satanlar listesinde dördüncü sırada yer aldı.

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