Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı

ODMD’nin verilerine göre Mart ayında en çok satan otomobil, yerli üretim Renault Clio oldu. Onu da yine yerli üretim Renault Megane ve Fiat Egea Sedan takip etti. Yerli üretim Toyota Corolla ise en çok satanlar listesinde dördüncü sırada yer aldı.