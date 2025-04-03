Otomobil pazarında yerli fırtınası. Mart ayında en çok satan araçlar belli oldu- İlk sıra şaşırttı
Kıyasıya rekabetin devam ettiği otomobil pazarında Türkiye için güncel veriler paylaşıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Mart ayı verilerini açıkladı. Yerli üretim otomobiller listede başı çekti.
Otomobil pazarında kıyasıya rekabet sürüyor. Bir yandan yerli otomobil Togg’un elektrikli otomobil pazarındaki yükselişi devam ederken, içten yanmalı motora sahip araç kategorisinde de yine yerli üretim otomobil rüzgarı esti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Mart arası verilerini paylaşarak güncel olarak en çok satan otomobil modellerini açıkladı.
Listenin İlk 10 sırasında yer alan araçların büyük çoğunluğunun yerli üretim olması dikkatlerden kaçmadı.