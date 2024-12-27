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  4. Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi

Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi

Türkiye’de de artık faaliyete başlayan Çinli otomobil devi BYD’nin, sır gibi sakladığı yeni orta segment modeli BYD Han L’nin kamuflajlı test versiyonu yollarda göründü.

Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi - Sayfa 1

Dünyanın en iyi elektrik otomobil üreticilerinden BYD, anavatanı Çin’in yanı sıra, global pazarlarda da aktif olarak rol oynuyor. 

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Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi - Sayfa 2

Xiaomi, Chery, Tesla ve daha birçok marka ile rekabet eden BYD, uygun fiyatlı otomobillerini kullanıcılarla buluşturmaya devam edecek. 

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Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi - Sayfa 3

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına birkaç modeli ile giriş yapan BYD, Han, Seal gibi dikkat çeken otomobillerini satışa çıkardı. Bununla birlikte Türkiye’de satılan ‘Han’ modelinin sır gibi saklanan yeni versiyonu da ortaya çıktı.

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Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi - Sayfa 4

Test aşamasında olan ve hakkında çok fazla bilgi bulunmayan BYD Han L, Çin’de yollarda test edilirken casus fotoğraflarıyla poz verdi. 

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