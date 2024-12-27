Otomobil pazarını karıştıracak! BYD’nin sır gibi sakladığı yeni modeli kanlı canlı görüntülendi
Türkiye’de de artık faaliyete başlayan Çinli otomobil devi BYD’nin, sır gibi sakladığı yeni orta segment modeli BYD Han L’nin kamuflajlı test versiyonu yollarda göründü.
Dünyanın en iyi elektrik otomobil üreticilerinden BYD, anavatanı Çin’in yanı sıra, global pazarlarda da aktif olarak rol oynuyor.
Xiaomi, Chery, Tesla ve daha birçok marka ile rekabet eden BYD, uygun fiyatlı otomobillerini kullanıcılarla buluşturmaya devam edecek.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına birkaç modeli ile giriş yapan BYD, Han, Seal gibi dikkat çeken otomobillerini satışa çıkardı. Bununla birlikte Türkiye’de satılan ‘Han’ modelinin sır gibi saklanan yeni versiyonu da ortaya çıktı.