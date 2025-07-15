Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor
Milyonlarca insan hayallerini süsleyen otomobili satın almadan önce bu detaylara dikkat ediyor.
İkinci el otomobil alımlarında dolandırıcılık ve gizli arıza risklerine karşı dikkatli olmak şart. Uzmanlar, ekspertize gitmeden önce alıcıların mutlaka 15 kritik kontrolü yapması gerektiğini belirtiyor.
Tam 35 yıldır kendi dükkanında otomobil tamircisi olan ve ekspertiz dükkanı açan Mert Tan usta, otomobil satın alacakları uyarıyor.
Tan, otomobil bakarken heyecana kapılmamak gerektiğini ve tüm detayların incelenmesi gerektiğini söylüyor. Tan dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: