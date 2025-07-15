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  4. Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor

Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor

Milyonlarca insan hayallerini süsleyen otomobili satın almadan önce bu detaylara dikkat ediyor.

Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor - Sayfa 1

İkinci el otomobil alımlarında dolandırıcılık ve gizli arıza risklerine karşı dikkatli olmak şart. Uzmanlar, ekspertize gitmeden önce alıcıların mutlaka 15 kritik kontrolü yapması gerektiğini belirtiyor.

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Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor - Sayfa 2

Tam 35 yıldır kendi dükkanında otomobil tamircisi olan ve ekspertiz dükkanı açan Mert Tan usta, otomobil satın alacakları uyarıyor.

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Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor - Sayfa 3

Tan, otomobil bakarken heyecana kapılmamak gerektiğini ve tüm detayların incelenmesi gerektiğini söylüyor. Tan dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

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Otomobil satın almadan önce dikkat edin * 35 yıllık tamirci tüm sırrı veriyor - Sayfa 4

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