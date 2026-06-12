Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti

Dünya çapında iflas ve konkordato başvuruları her geçen yıl artarken, Türkiye’den binlerce firma geçtiğimiz yıllardan bu yana iflas bayrağını çekmişti. Otomobil pazarında da inişler çıkışlar sık sık yaşanırken, ünlü otomobil firması da iflas bayrağını çekti.