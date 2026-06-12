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Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti

Otomobil pazarında rekabet kızışırken, sektörün ünlü isimlerinden biri daha iflas bayrağını çekti. Türk otomotiv firması resmen iflas etti.

Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti - Sayfa 1

Dünya çapında iflas ve konkordato başvuruları her geçen yıl artarken, Türkiye’den binlerce firma geçtiğimiz yıllardan bu yana iflas bayrağını çekmişti. Otomobil pazarında da inişler çıkışlar sık sık yaşanırken, ünlü otomobil firması da iflas bayrağını çekti.

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Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti - Sayfa 2

Ülkemizin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına karar verildi. Yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunan ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlayan şirketin iflas kararı mahkemece resmen onaylandı. 

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Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti - Sayfa 3

Sözcü’nün haberine göre 1989 yılından bu yana otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Ataşehir merkezli Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı çıktı. 

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Otomobil sektörünün ünlü ismiydi, Türk firma resmen iflas etti - Sayfa 4

Öte yandan İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmetti. Şirketin iflas süreci, kararın alındığı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatıldı. 

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